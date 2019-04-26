Bilim Fuarları açılıyor

Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK bilim fuarının açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Böyükata, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mualla Taşkesen tarafından yapıldı. Katılımcılar, projeleri tek tek inceledi, öğrencilerle sohbet edilerek, her projenin yapılış aşamaları, hangi amaca hizmet ettiği konusunda bilgiler alındı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK bilim fuarının açılışı da İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, bakanlık tarafından desteklenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları sayesinde kendilerini yetenekleri ve okudukları bölümler doğrultusunda geliştirip bilimin ışığında insanlığın faydasına ürünler ortaya koyduğunu, aynı zamanda yaptığı projesini tanıtma ve patent alma girişiminde bulunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.