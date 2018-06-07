Bilim Fuarı yaygınlaşıyor

Yozgat’ta ilki 2012 yılında gerçekleştirilen Bilim Fuarı etkinliği 16 okul ile başladı. Bu yıl Yozgat il genelinde 110 okulda bilim fuarı etkinliği yapıldı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları İl Temsilciliği görevini yürüten Ömer Rıza Zararsız görevini bıraktı. Zararsız, kendi kişisel sitesinden yaptığı açıklamada kendisine destek olanlara teşekkür etti. Zararsız, ‘’Başta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarıyla birebir ilgilenen desteğini esirgemeyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yazıcı olmak üzere, desteğini ve güvenini benden hiç esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, Proje Yürütücülerimize, Danışman Öğretmenlerimize ve Geleceğimizin umutları Projeci Öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.