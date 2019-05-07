Bilim fuarı ilgi gördü

Çandır Kaymakamı Vekili Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’ın da katıldığı etkinlik ilgi gördü. Etkinliğin, bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin, bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak, yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Öğrenciler tarafından projelerin uygulamalı olarak tanıtımı yapıldı. Kaymakam Özen, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için başarı ile noktalanmasını temenni ettiğini söyleyerek, eserleri hazırlayan, emek veren, gayret gösteren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.