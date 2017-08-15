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Bilgilerini yarıştıracaklar

Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 yılı Yaz Kur’an Kursları çerçevesinde düzenlediği ‘Kur’an-ı Kerim Dini Bilgiler Yarışması’nda dereceye giren Medine Önal ve Muhammed Beyazıt Yalçıntaş finaline katılmaya hak hazandı.  

Bilgilerini yarıştıracaklar

Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 yılı Yaz Kur’an Kursları çerçevesinde düzenlediği ‘Kur’an-ı Kerim Dini Bilgiler Yarışması’nda dereceye giren Medine Önal ve Muhammed Beyazıt Yalçıntaş finaline katılmaya hak hazandı.  

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:05
25 Okunma
Bilgilerini yarıştıracaklar

Diyanet İşler Başkanlığına bağlı 2017 yılı Yaz Kur' an Kurslarında eğitim öğretime devam eden merkez, kasaba ve köylerinde kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı kategorilerde Kur’an-ı Kerim Dini Bilgiler Yarışması’nın merkez ilçe bölümü yapıldı. 
Yarışma sonunda kızlarda Nohutlu Baba Kur’an Kursu’ndan Medine Önal, erkeklerde ise Kuba Mescidi’nden Muhammed Beyazıt Yalçıntaş birinci oldu. 
Birincilik elde eden öğrenciler 15 Ağustos’ta (Bu gün)  yapılacak olan ve ilçelerinde katılacağı final yarışmasına yer alacaklar.  

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