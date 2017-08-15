Bilgilerini yarıştıracaklar

Diyanet İşler Başkanlığına bağlı 2017 yılı Yaz Kur' an Kurslarında eğitim öğretime devam eden merkez, kasaba ve köylerinde kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı kategorilerde Kur’an-ı Kerim Dini Bilgiler Yarışması’nın merkez ilçe bölümü yapıldı.

Yarışma sonunda kızlarda Nohutlu Baba Kur’an Kursu’ndan Medine Önal, erkeklerde ise Kuba Mescidi’nden Muhammed Beyazıt Yalçıntaş birinci oldu.

Birincilik elde eden öğrenciler 15 Ağustos’ta (Bu gün) yapılacak olan ve ilçelerinde katılacağı final yarışmasına yer alacaklar.