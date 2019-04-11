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Bilgi yarışması yapıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde ‘Beslenme Dostu’ okullardan Fatih İlköğretim Okulu tarafından, 8 okulun katılımı ile ‘Sağlığın için var mısın?’ adlı bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi yarışması yapıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde ‘Beslenme Dostu’ okullardan Fatih İlköğretim Okulu tarafından, 8 okulun katılımı ile ‘Sağlığın için var mısın?’ adlı bilgi yarışması düzenlendi.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Bilgi yarışması yapıldı

Yozgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, ‘’Beslenme Dostu Okullar Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21 Ocak 2010 tarihinde imzalan protokolle yürürlüğe girmiş, 9 Şubat 2016 tarihinde imzalanan ek protokol ile sürdürülmekte olan bir teşvik ederek bilinçlendirme çalışmasıdır. Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir" dedi.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye olarak eğitime aktif bir şekilde destek vereceklerini belirterek, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi. Boğazlıyan’da 8 okulun Beslenme Dostu Okul olduğunu, 23 okulun da Beyaz Bayrak Sertifikası aldığını hatırlatan Kaymakam Davut Sinanoğlu, önümüzdeki dönemde okulların tamamında bu projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Yarışma sonunda Cumhuriyet İlk-Orta Okulu birinci olurken, Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu ikinci, Sırçalı İlkokulu üçüncülükle yetindi. Dereceye giren öğrencilere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 
 

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