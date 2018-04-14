Bilgi yarışması

Doğankent Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu, Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu, Eymir İmam Hatip Ortaokulu, Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen yarışma Doğankent Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, okula olan ilgilerini artırmak, okulunu, kendilerini temsil edebilme güçleri kazanmalarını sağlamak amacı ile düzenlenen yarışmanın finalinde, Doğankent Şehit Lokman Erkan İHO Okulu birinci oldu.

Birincilik ödülünü Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur verdi. Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yarışmacılara madalyalarını taktı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Bozkurt ise, yarışmaya katılan okul Müdürlerine plaket takdim etti.