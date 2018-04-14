Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

Bilgi yarışması

SORGUN ilçesinde ‘Okullar yarışıyor öğrenciler kaynaşıyor’ adlı bilgi kültür yarışması yapıldı.

Bilgi yarışması

SORGUN ilçesinde ‘Okullar yarışıyor öğrenciler kaynaşıyor’ adlı bilgi kültür yarışması yapıldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Bilgi yarışması

Doğankent Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu, Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu, Eymir İmam Hatip Ortaokulu, Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen yarışma Doğankent Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, okula olan ilgilerini artırmak, okulunu, kendilerini temsil edebilme güçleri kazanmalarını sağlamak amacı ile düzenlenen yarışmanın finalinde, Doğankent Şehit Lokman Erkan İHO Okulu birinci oldu.

Birincilik ödülünü Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur verdi. Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yarışmacılara madalyalarını taktı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Bozkurt ise, yarışmaya katılan okul Müdürlerine plaket takdim etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şiddeti kınadılar
Şiddeti kınadılar
Beslenme Dostu
Beslenme Dostu
Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu
Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu
Yazıcı’dan ziyaret     
Yazıcı’dan ziyaret     
Bilişim etkinlikleri sürüyor
Bilişim etkinlikleri sürüyor
Tasarım sergisi
Tasarım sergisi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim