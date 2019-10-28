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Beyder'de bilimsel yolculuk

BOZOK Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katılan Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda ‘Moleküllerin Dünyasına Kısa Bir Yolculuk’ konusunda sohbette bulundu.

Beyder'de bilimsel yolculuk

BOZOK Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katılan Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda ‘Moleküllerin Dünyasına Kısa Bir Yolculuk’ konusunda sohbette bulundu.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Beyder'de bilimsel yolculuk

Böyükata, "Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler bir çırpıda oluşmamış, yeni buluşların ortaya konabilmesi için asgari yüz yıllık bir birikime ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple de yarınların güçlü ve öncü Türkiye'sinin oluşabilmesi için istikrarlı bir şekilde bilimsel çalışmalara ve özellikle de bilimsel çalışmalara yatkınlığı olan gençlere yatırım yapılması gerekmektedir’’ dedi. Böyükata, günümüzde ülkelerin güçleri bilim ve teknoloji üretmedeki başarılarından kaynaklanmakta olduğuna dikkat çekti. Böyükata, ‘’Bilim ve teknoloji alanında başarılı olan ülkelerin yöneticilerinin dünya ölçeğinde etki düzeyleri çok daha yüksek olmaktadır" diye konuştu.  Program, katılımcılara geleneksel olarak tavuklu pilav ikramıyla son buldu. 

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