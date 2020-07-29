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Beyaz Bayrak aldılar

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okul idarecilerini tebrik etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:36
Beyaz Bayrak aldılar

YENİFAKILI İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, ilçede beyaz bayrak almaya hak kazanan okul idarecilerini tebrik etti. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü protokol kapsamında, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projeleri 2019-2020 değerlendirmeleri oluşturulan komisyon tarafından tamamlandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sertifika töreni yapılmadı. Yenifakılı ilçesinde Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu’nun sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında takdim edildi. 

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Beyaz Bayrak Aldılar
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