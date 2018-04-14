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Beslenme Dostu

AYDINCIK ilçesinde, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ başvuru denetimi yapıldı.

Beslenme Dostu

AYDINCIK ilçesinde, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ başvuru denetimi yapıldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Beslenme Dostu

Beslenme Dostu Okul Projesi başvurusunda bulunan Şehit Bekir Şimşek İlkokulu, Yozgat’tan giden denetim ekibi tarafından denetlendi. Denetim sonucunda okul ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ belgesini alma hakkını elde etti. Denetim ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol’u da ziyaret ederek, denetim hakkında bilgi verdi, İlçedeki okullar hakkında bilgi aldı.

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