Beslenme Dostu Okul Projesi başvurusunda bulunan Şehit Bekir Şimşek İlkokulu, Yozgat’tan giden denetim ekibi tarafından denetlendi. Denetim sonucunda okul ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ belgesini alma hakkını elde etti. Denetim ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol’u da ziyaret ederek, denetim hakkında bilgi verdi, İlçedeki okullar hakkında bilgi aldı.