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Beşizlerin karne sevinci

AKDAĞMADENİ ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler, karnelerini babaları ile aldı.

Beşizlerin karne sevinci

AKDAĞMADENİ ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler, karnelerini babaları ile aldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Beşizlerin karne sevinci

Prematüre olarak dünyaya gelen ve birbirlerinden hiç ayrılmayan beşizler, birinci sınıf eğitimlerini tamamlayıp sınıf öğretmeni Mesut Şafak'tan karnelerini alarak ikinci sınıfa geçmenin heyecanını yaşadı. İbrahim Bulut, çocuklarının birinci sınıfı başarıyla tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bulut, çocukları ile eğitim yılı boyunca tek tek ilgilendiğini belirterek, "Vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını aldık. Çocuklarımızın hepsi de okuma ve yazmalarında gayet başarılı oldu. Öğretmenlerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Sınıf öğretmeni Mesut Şafak da sınıfında beşiz öğrencilerine eğitim vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başarılı bir eğitim süreci geçirdik. Öğrencilerimizin hepsi de okuma yazmayı öğrendi. İnşallah ikinci sınıfta daha güzel çalışmalarla başarılı eğitimlerine devam edeceğiz" diye konuştu. Karne dağıtım töreni sonrası beşizler ve sınıf arkadaşları hatıra fotoğrafı çektirdi.

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