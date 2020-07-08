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Beceri ve Tasarım Atölyesi hazır

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beceri ve Tasarım Atölyesi hazır hale getirildi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:42
Beceri ve Tasarım Atölyesi hazır

ÇEKEREK ilçesinde okullarda yapımına başlanan Beceri ve Tasarım Atölyeleri hazır hale getiriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Fatih Şahin ile birlikte atölyelerde incelemelerde bulundu. Akkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullardaki sosyal, sportif faaliyetlerin çeşitliliğinin artmasını sağlayacak olan yatırımların en iyi şekilde yapılması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Akkan, "Öğrencilerimiz en iyi hizmeti hak ediyor. Gelecekte Çekerek'in okullarından mezun olma ayrıcalığını hayatının her noktasında yaşayacaklarına inanıyoruz. Her konuda kendini geliştirmiş gençler yetiştirmek birinci önceliğimiz. Eğitim alanında olduğu gibi, spor ve sanat alanında da başarılara imza atmanın heyecanlı beklentisi içerisindeyiz" dedi. •Seyfettin Sağlam•  

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Beceri Ve Tasarım Atölyesi Hazır
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