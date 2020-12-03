BAŞARILI OLDULAR

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Matematik alanında Yozgatlı öğrencilerin Türkiye ikincisi olmalarından büyük gurur duyduklarını söyledi. Yazıcı, yarışmanın Ortaokul öğrenimine devam eder öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendiğini hatırlattı. Yazıcı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ile Yazılım alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının her yıl düzenlendiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Bu yıl yarışmaya 3 bin 123 farklı okuldan 11 bin 446 kız ve 9 bin 514 erkek olmak üzere 20 bin 960 öğrencinin hazırladığı 15 bin 661 proje başvurusu alındı. Proje başvurularının Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde ön değerlendirmesi yapıldı, ön değerlendirmeyi geçen bin 200 projenin sahibi öğrenciler, 13-14 Ekim 2020 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katıldı. Bölge değerlendirmelerinde finalist olarak belirlenen 180 proje, 26-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak final değerlendirmesine katıldı. Bu yıl final yarışmasına 54 ilde bulunan 130 farklı okuldan toplam 281 proje sahibi öğrenci katıldı. Final yarışmasına katılan 180 projeden 10'u Birincilik, 20'si İkincilik, 30'u Üçüncülük ve 30'u Teşvik olmak üzere toplam 90 projenin sahibi 139 öğrenci ödül kazandı’’ bilgisini verdi. Yazıcı, yarışmaya Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 8. Sınıf Öğrencisi Ömer Utku Ünal’ın Matematik Öğretmeni Erhan Koç'un danışmanlığında katılarak, Matematik Alanında Türkiye ikinciliği elde ettiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Üçgenleri sınıflandırma ve süper-mega üçgenlerle şifreleme adlı projesi ile Türkiye Finallerinde Türkiye ikinciliği elde eden öğrencimiz Ömer Utku Ünal'ı, Danışman Öğretmenimiz Erhan Koç'u, öğrencimizin kıymetli ailesini, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezimiz Yönetici ve öğretmenlerini tebrik eder, başarı ve gayretlerinin devamını dileriz’’ ifadelerini kullandı.