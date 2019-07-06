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Başarılı öğrencilere ödül

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Liseye Geçiş Sınavı’nda Tam Puan Alan Öğrencileri makamında kabul edip, tebrik etti, hediyeler verdi.

Başarılı öğrencilere ödül

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Liseye Geçiş Sınavı’nda Tam Puan Alan Öğrencileri makamında kabul edip, tebrik etti, hediyeler verdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Başarılı öğrencilere ödül

Liseye Geçiş Sınavı’na giren Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Öykü Gökcen Ünlütürk ve Saraykent Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Hatice Nur Kapan, tüm sorulara doğru yanıt vererek tam puan aldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek, heyecan ve başarılarını paylaştı. Öğrencileri tebrik eden Vali Kadir Çakır, kendilerini çeyrek altınla ödüllendirerek, öğrencilere ve velilerine teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca Yozgat il geneli 10 öğrenci sorulara sadece 1 yanlış cevap vererek başarı elde etti. 

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