Başarı Hikayesi anlatıldı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşi programına Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Kara, Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide girişimcilik, reel sektör, kişisel gelişim ve başarılı girişim örnekleri dinleyicilere anlatıldı. Söyleşinin sonunda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarkım, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kara ve Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan’a katılımlarından dolayı plaket takdim etti.