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Aydıncık’ta Kitap Fuarı

AYDINCIK ilçesinde düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ etkinliği büyük ilgi gördü.

Aydıncık’ta Kitap Fuarı

AYDINCIK ilçesinde düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ etkinliği büyük ilgi gördü.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Aydıncık’ta Kitap Fuarı

Aydıncık Şehit Bekir Şimşek İlkokulu bahçesinde düzenlenen Kitap Fuarı'na Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Aydemir ile birlikte belediye meclis üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Fuarda birbirinden güzel çocuklara yönelik kitapların satışı yapıldı. Öğrenciler kitap kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap satın aldı.

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