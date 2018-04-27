Aydıncık’ta Kitap Fuarı

Aydıncık Şehit Bekir Şimşek İlkokulu bahçesinde düzenlenen Kitap Fuarı'na Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Aydemir ile birlikte belediye meclis üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Fuarda birbirinden güzel çocuklara yönelik kitapların satışı yapıldı. Öğrenciler kitap kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap satın aldı.
27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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