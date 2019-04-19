Atıklar esere dönüştü

Yozgat Merkez Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 2/E sınıfı öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları eserlerini sergilediler.Doğayı seviyorum ve onu koruyor - israf etmiyorum sloganı ile çalışan minikler birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar.

Geri dönüşümün önemi,kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi eğitimlerini kapsayan çalışmalar okul öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi.

