Atıklar esere dönüştü

Yozgat Merkez Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 2/E sınıfı öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları eserlerini sergilediler.Doğayı seviyorum ve onu koruyor - israf etmiyorum sloganı ile çalışan minikler birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar.
Geri dönüşümün önemi,kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi eğitimlerini kapsayan çalışmalar okul öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi.
Yozgat Merkez Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 2/E sınıfı öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları eserlerini sergilediler.Doğayı seviyorum ve onu koruyor - israf etmiyorum sloganı ile çalışan minikler birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar.
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