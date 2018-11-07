Aşçılık kursu

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, kursa gösterilen bu ilgiden dolayı 2 ayrı kurs açtıklarını ve 50 kursiyerin kursa devam ettiğini belirtti. Kursiyerlere sadece Yozgat yöresi dışında başka bölgelerin de yemeklerinin öğretildiğini anlatan Ekinci, "Ev kadınlarımızın birçoğu Yozgat yöresi dışında yemekleri pek bilmiyor. Bu kurslar sayesinde yemek menüleri zenginleşecek. Bunun dışında kadınlarımızın evde monoton bir yaşam sürmelerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Aşçılık kursuna kadınlarımızdan çok büyük katılım var. Kurslarımız iki ay sürecek ve iki ay sonrasında kursiyerlerimize aşçılık belgesi verilecek" dedi.