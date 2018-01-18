Artık okuyorlar

Sakarya İlkokulu 1-A sınıfında eğitim-öğretimlerini sürdüren minikler için sınıf öğretmenleri Cemil Arslan etkinlik düzenleyerek, çocuklarının başarısını ailelerine gösterdi. Sınıfta gerçekleşen törene Okul Müdürü Hamza Şimşek’te katıldı. Törende minikler Yozgatlı Şair Erdoğan Bektaş’ın ‘Öğretmenim’ adlı şiirini okuyarak okuma yazma öğrendiklerini velilerine göstermiş oldu. Minikler okuma-yazma öğrenmenin mutluluğu ve heyecanıyla program boyunca bol bol şiirler ve hikayeler okuyarak kendilerini geliştirmeyi sürdürdü. Okul Müdürü Hamza Şimşek öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

