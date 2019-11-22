Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106805
ALTIN
268.280
DOLAR
5.6889
STERLİN
7.3590
EURO
6.3007

Araştırma Görevlisinin ismi amfiye verildi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken geçtiğimiz Eylül ayında Hatay'ın Antakya ilçesinde menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Mahmut Şaban Afsal’ın ismi fakülte amfisine verildi.

Araştırma Görevlisinin ismi amfiye verildi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken geçtiğimiz Eylül ayında Hatay'ın Antakya ilçesinde menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Mahmut Şaban Afsal’ın ismi fakülte amfisine verildi.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
Araştırma Görevlisinin ismi amfiye verildi

Araştırma Görevlisi Mahmut Şaban Afsal’ın hatırasının ve isminin yaşatılması amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde adına düzenlenen amfinin açılış törenle yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu’nun 25 Ekim 2019 tarihli kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A-208 No’lu Amfi’ye ‘Arş. Görevlisi Mahmut Şaban Afsal Amfisi’ adının verilmesi kararlaştırıldı. 2017 yılının Ocak ayında Bozok Üniversitesinde göreve başlayan Mahmut Şaban Afsal’ın isminin yaşatılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Araştırma Görevlisinin Ismi Amfiye Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar proje yazacak
Okullar proje yazacak
KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR
KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR
Başkan minikleri bilgilendirdi
Başkan minikleri bilgilendirdi
Öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi
Öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi
Geleceğe soğukta hazırlanıyorlar
Geleceğe soğukta hazırlanıyorlar
MODEL OLDU
MODEL OLDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim