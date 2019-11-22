Araştırma Görevlisinin ismi amfiye verildi

Araştırma Görevlisi Mahmut Şaban Afsal’ın hatırasının ve isminin yaşatılması amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde adına düzenlenen amfinin açılış törenle yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu’nun 25 Ekim 2019 tarihli kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A-208 No’lu Amfi’ye ‘Arş. Görevlisi Mahmut Şaban Afsal Amfisi’ adının verilmesi kararlaştırıldı. 2017 yılının Ocak ayında Bozok Üniversitesinde göreve başlayan Mahmut Şaban Afsal’ın isminin yaşatılacağı kaydedildi.