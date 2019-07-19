Ara eleman yetiştiriliyor

Karadağ, farkındalık prensibine dayalı sorgulayıcı, sorumlu, üretken, yüksek donanımlı teknik bilgi ve becerilere sahip ara elemanlar yetiştirmesi açısından meslek yüksekokullarını önemsediğini kaydetti. Karadağ, Boğazlıyan ilçesinde eğitim-öğretimini sürdüren Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret edip, akademik personel ile bir araya geldi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması çerçevesinde bir kimlik oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızla ihtisaslaşmaya yönelik bilimsel projeler üreterek Yozgat Bozok Üniversitesini marka bir üniversite konumuna hep birlikte taşıyacağız. Bu misyon farklılaşması temelinde Boğazlıyan Meslek Yüksekokulumuzda daha çok tercih edilen bölümler nelerdir, öğrencilerin mevcut bölümleri tercih etmeleri adına neler yapılmalı noktasında da var olan potansiyelimizi bu anlamda devreye sokacağız” dedi.

Ortak aklı, vicdanı, izanı, hak, hukuk, çalışma liyakatı ve emeği dikkate alan bilim vizyonun önceleyen bir yönetim sergileyeceğini belirten ReRektör Karadağ, Boğazlıyan Meslekyüksek Okulu’nda görev yapan akademik ve idari personelin taleplerin, önerilerini de dinledi.

