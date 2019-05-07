Ar-Ge Proje pazarları düzenlemeli

Böyükata, yaşanılan dönüşüme Yozgat’ın da sağlıklı biçimde ayak uydurabilme için bilgi tabanlı iletişim teknolojileri altyapısının güçlü olmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Böyükata, ‘’Ancak Yozgat’ta bu durum ne düzeydedir? Bilgi, teknoloji ve Ar-Ge düzeyimiz ne durumdadır? İhtiyaçlar nedir? Proje faaliyetleri ile bunların topluma ve sahaya yansıtılma düzeyi nedir? Yozgat Bozok Üniversitesi bunun neresindedir? Neler yapılmıştır? Topluma neler yansıtılmıştır? Toplumla ne düzeyde işbirliğine gidilmiştir? Üniversite içyapısı itibari ile hangi aşamadadır? Bu ve benzeri soruların başlıca muhatabı üniversitedir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; bütün bu konularda sorun halen temel düzeydedir. Farkındalık ve bilinçlenme düzeyindedir. Halen ilk adımı atılmamış ve başlanılması gereken işler beklemektedir. Maalesef beklentilere yerli karşılık verilmediği gözlenmektedir’’ dedi,

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu’nun farklı zamanlarda bu konulara dönük olarak, farkındalık artırıcı bazı etkinlikler gerçekleştirdiğini de hatırlattı. Böyükata, halihazırda devam ettirilen ‘Fikir Kampı’ faaliyetinin üniversite için bir ilk niteliğinde olduğunu anlattı. Böyükata, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz modüler eğitim etkinlikleri neticesinde, öğrenciler arasında Ar-Ge ve proje konularına dönük bir canlanma ortaya çıkmıştır. Üniversitenin Ar-Ge ve proje konularıyla ilgili birimleri de bulunmaktadır. Ar-Ge projeleri ile ilgili olarak diğer üniversitelerde ve yurt dışında gözlemlediğim aktiviteler ışığında, Yozgat Bozok Üniversitesi mevcut kapasitesi ile çok rahat bu çalışmaları başlatabilir. ‘Yozgat Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’ başlıklı bir etkinlik ile akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler, yatırımcılar ve öğrenciler bir araya getirilebilir. Halka açık tutularak şehre yansımaları artırılabilir. Böylece Ar-Ge ve inovasyon kültürünün Yozgat ve çevresinde yaygınlaşmasına katkı sağlanmış olur. Üniversite’nin sanayi, kamu ve girişimci çevreler ile işbirliğinin yükseltilmesi desteklenmiş olur. Yozgat ve yöresinde mevcut birikime canlılık katmak için Yozgat Bozok Üniversitesi bu çalışmaları daha fazla geciktirmemeli, yavaş gidişten çıkmalı ve mutlaka görünür faaliyetleri ortaya koymalıdır’’ diye konuştu.

