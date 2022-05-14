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Anlamlı bağış

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde Fehimli İlk ve Ortaokulu öncülüğünde Kızılay tarafından Kan Bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:21
Anlamlı bağış

Kampanyaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şube Müdürü Mehmet Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, İlçe Jandarma Komutanı ve personelleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve köy halkı katıldı. Halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen kan bağışı sonrası öğleden sonra da ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, "İnsan sağlığı ve yardımlaşma konusunda duyarlılık göstererek Kan Bağışı kampanyasına öncülük eden Fehimli Ortaokulu Müdürü Birsu Karaer başta olmak üzere müdür yardımcımıza, öğretmenlerimize, köy muhtarına ve kan bağışı yaparak kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. •Haber Merkezi•

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