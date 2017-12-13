Alperenlere ilim anlatıldı

Alperen Ocak-ları’nın bu haftaki seminerinde eğitimci Hurşit Yiğit, ocak mensubu gençlere hitap etti. Alperen Ocakları’nda gerçekleşen etkinlikte gençlere ilimin önemi anlatıldı. Eğitimci Hurşit Yiğit, ilim olmadan fikir ve düşünce temeli atılamayacağını belirterek, gençlerin önce ilim sahibi olması gerektiğine vurgu yaptı. Hurşit Yiğit, Türk Milleti’nin bağrından çıkan ilim adamlarını günümüz gençliğinin tanıması ve iyi anlaması gerektiğini ifade ederek gençlerin ideal ve ülkülerine ulaşmak için bol bol ilim öğrenmesi ve tahsil hayatını başarılı şekilde tamamlaması gerektiğine değindi. Hurşit Yiğit, büyük dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözünü hatırlatarak, “Ne diyordu Muhsin Başkan, ‘Öyle bir gençlik hayal ediyorum ki; Bir elinde Kuran, bir elinde bilgisayar olan bir gençlik’ işte sizlerde öyle olmalısınız” şeklinde konuştu.