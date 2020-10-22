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Alan taraması başladı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okuma yazma bilmeyenlerin belirlenmesine yönelik alan taraması çalışmalarına start verdi.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:41
Alan taraması başladı

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Okuma yazma bilmeyen kalmasın’ sloganı ile kırsal bölgelerde okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilerek, eğitim programına dahil edilmesi amacıyla alan taramasına start verdi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen okuma yazma seferberliği için ilçemizde alan taraması başlattık’’ dedi. Aksoy, okuma yazma bilmeyen kalmaması için açılmadık kapı gezilmedik yer bırakmayacaklarını kaydetti. Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, tüm Okul/Kurum Müdürleri, Müdür Yardımcılarının alan taramasında görev aldıklarını kaydetti. Aksoy, bu konuda mahalle/köy muhtarları ile tüm paydaşlarından gerekli destekleri beklediklerini ifade etti. 

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Alan Taraması Başladı
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