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Akkan, anılarıyla duygulandı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte eğitim faaliyetlerini yerinde incelemeye yönelik başlattığı ziyaretlerini, mezun olduğu Şehit Özgür Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi ile sürdürdü.

Akkan, anılarıyla duygulandı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte eğitim faaliyetlerini yerinde incelemeye yönelik başlattığı ziyaretlerini, mezun olduğu Şehit Özgür Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi ile sürdürdü.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Akkan, anılarıyla duygulandı

Akkan, okulda yapılan iyileştirme faaliyetleri yerinde incelendi, 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile dersler, DYK´ler hakkında görüş alışverişinde bulundu, idareci ve öğretmenlerden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, kendisinin de Şehit Özgür Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi mezunlarından olduğunu söyledi. Akkan, okulda çok sayıda anısının bulunduğunu, geçmişte başarının merkezi olan okulun eski günlerdeki gibi eğitimde söz sahibi olmasının temennisi ve beklentisi içinde olduklarını belirterek, idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü
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