Akkan, anılarıyla duygulandı

Akkan, okulda yapılan iyileştirme faaliyetleri yerinde incelendi, 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile dersler, DYK´ler hakkında görüş alışverişinde bulundu, idareci ve öğretmenlerden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, kendisinin de Şehit Özgür Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi mezunlarından olduğunu söyledi. Akkan, okulda çok sayıda anısının bulunduğunu, geçmişte başarının merkezi olan okulun eski günlerdeki gibi eğitimde söz sahibi olmasının temennisi ve beklentisi içinde olduklarını belirterek, idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.