Aile ve velilere eğitim

Yozgat’ta rehberlik ihtiyaç belirleme anketleri sonuçlarına göre, velilerin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edildi, bu alanlara yönelik olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında Eylül-Kasım 2019 ayları arasında eğitim çalışması yapıldı. Yozgat il genelinde, ‘aile içi iletişim, ebeveyn tutumları, aile ziyaretleri, gelişim dönemi özellikleri, meslek seçim ve kariyer planlama, motivasyon, psikososyal destek programları, üst eğitim kurumlarına geçiş, zamanı etkili ve verimli kullanma’ gibi birçok alanda aile ve velilere ihtiyaç duydukları konularda bilgi verildi, gerekli becerileri kazandırmak için rehberlik hizmeti sunuldu. Dönem içerisinde Yozgat il genelinde 57 bin 37 veli eğitimlerden faydalandı. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetleri, kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel, mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmesini, bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerinin amaçlandığı hatırlatıldı. Bu amaçlara ulaşmak için ailelerin, velilerin önemli rolü bulunduğuna vurgu yapıldı. Öğrencilere sunulan eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberliğin yanı sıra aile ve velilere de birçok konularda rehberlik hizmetinin sunulmakta olduğu bildirildi. Rehberlik hizmetlerinin bir program dahilinde sunulması, yürütülmesi, raporlaştırılması, rehberlik hizmetleri paydaşları arasında daha etkin, hızlı bir iletişimin sağlanması, verilen rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin arttırılması, anlık ve sürekli takibin yapılabilmesi için yıl boyunca bu kapsamda eğitimlerin verilmeye devam edileceği ifade edildi.