Aile içi iletişim semineri

AYDINCIK İlçesindeki okullarda rehber, sınıf, alan öğretmenleri tarafından, öğrenci velilerine yönelik ‘Aile içi iletişim’ konulu seminer verildi. Rehber öğretmenler ve sınıf/alan öğretmenleri tarafından verilen seminere katılan velilere, aile içi iletişim, evlerde çocuklarla diyaloglar, aile kurumu, yapısı, ailenin işlevleri, aile içi ilişkiler anlatıldı. Özellikle aile içi ilişkilerin çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri konularında seminer verilerek davetlilerle soru-cevap ve karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.