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Aday öğretmenlere seminer

SARAYKENT ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye atanan aday öğretmenlere yönelik hizmet içi ve hazırlayıcı eğitim seminerlerine başladı.

Aday öğretmenlere seminer

SARAYKENT ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye atanan aday öğretmenlere yönelik hizmet içi ve hazırlayıcı eğitim seminerlerine başladı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Aday öğretmenlere seminer

Toplam 29 öğretmenin katıldığı 180 saatlik hizmet içi eğitimlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy eğitim görevlisi oldu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden KPSS'yi kazanarak öğretmen olmaya hak kazanan aday öğretmenlere ilk olarak Saraykent İlçesi ile ilgili tanıtıcı bilgiler verildi. Öğretmenlik mesleğinin önemi ve sorumluluğu hakkında bilgilerle deneyimler paylaşıldı. Hizmet içi seminerleri ile alakalı aday öğretmenlere açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, özellikle öğretmenlik mesleğinin öneminin altını çizerek, vicdani sorumluluğunun en üst düzeyde olduğu öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirirken enpati duygusunun ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti. Ceylan, ‘’Gönlünüzle birlikte sevginizi katarak çocuklara yaklaştığınızda, size verilen görevi canı gönülden yapmak için mücadele ettiğinizde göreceksiniz ki büyük başarılara ulaşacaksınız. Bir Ömür boyu hayatın her alanında kendinizi ve bilgilerinizi güncellemeyi de asla ihmal etmeyin. Umarım iyi bir eğitim dönemi ile birlikte sizlere faydalı olabilmenin mutluluğu ile birlikte süreci tamamlarız" dedi.

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