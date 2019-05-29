Aday Öğretmenlere iftar

Yerköy Öğretmenevinde organize edilen iftar yemeğine Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile sözleşmeli öğretmenler katıldı. İftar programında 55 eğitimci bulundu. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, "Bu tür programlar öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve samimiyet duygusunu arttırdığı gibi kurum kültürünün oluşmasına da katkı sağlamaktadır. İftar yemeğimize katılan öğretmenlerimize iftar yemeğinin hazırlanmasında emek veren öğretmenevinin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim'' dedi.

ÇANDIR’DAKİ PROGRAM

Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, yapılan iftar yemeği organizasyonundan dolayı başta emeği geçen Okul Müdürü, Öğretmenler ve personele teşekkür etti.

