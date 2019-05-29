Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
248.124
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6328
EURO
6.7280

Aday Öğretmenlere iftar

YERKÖY ilçesinde sözleşmeli aday öğretmenler, iftar programında bir araya geldi.

Aday Öğretmenlere iftar

YERKÖY ilçesinde sözleşmeli aday öğretmenler, iftar programında bir araya geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
11 Okunma
Aday Öğretmenlere iftar

Yerköy Öğretmenevinde organize edilen iftar yemeğine Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile sözleşmeli öğretmenler katıldı. İftar programında 55 eğitimci bulundu. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, "Bu tür programlar öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve samimiyet duygusunu arttırdığı gibi kurum kültürünün oluşmasına da katkı sağlamaktadır. İftar yemeğimize katılan öğretmenlerimize iftar yemeğinin hazırlanmasında emek veren öğretmenevinin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim'' dedi.
ÇANDIR’DAKİ PROGRAM
Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, yapılan iftar yemeği organizasyonundan dolayı başta emeği geçen Okul Müdürü, Öğretmenler ve personele teşekkür etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Girişimcilik eğitimi
Girişimcilik eğitimi
Eğitimcilere hizmet içi eğitim
Eğitimcilere hizmet içi eğitim
Rektör, öğrencilerle buluştu
Rektör, öğrencilerle buluştu
Öğrencilere Tiyatro
Öğrencilere Tiyatro
ÇOCUKLAR OYUNLARINA KAVUŞTU
ÇOCUKLAR OYUNLARINA KAVUŞTU
Etkinlikler okul dışına taşındı
Etkinlikler okul dışına taşındı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim