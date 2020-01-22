Aday öğretmenler toplandı

Aday öğretmenlerin sözleşmelerinin de yenilendiği buluşma da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, şimdiye kadar olan süreci değerlendirdi, öğretmenlerden beklentilerini ifade etti, tüm öğretmenlere başarılar diledi. Bozdağ, ‘’Hep birlikte aynı amaca büyük bir azim ve enerji ile çalışacağız’’ dedi. Bozdağ, öğretmenlerin sorularını cevapladı, genç bir ekip ile başarıya endeksli planlı çalışma ile geleceğimizin teminatı gençlerin emin ellerde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.