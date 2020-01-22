Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -7°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
123556
ALTIN
295.981
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7407
EURO
6.5867

Aday öğretmenler toplandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında, 2019 yılında ilçeye atanan öğretmenler bir araya geldi.

Aday öğretmenler toplandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında, 2019 yılında ilçeye atanan öğretmenler bir araya geldi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:34
Aday öğretmenler toplandı

 Aday öğretmenlerin sözleşmelerinin de yenilendiği buluşma da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, şimdiye kadar olan süreci değerlendirdi, öğretmenlerden beklentilerini ifade etti, tüm öğretmenlere başarılar diledi. Bozdağ, ‘’Hep birlikte aynı amaca büyük bir azim ve enerji ile çalışacağız’’ dedi. Bozdağ, öğretmenlerin sorularını cevapladı, genç bir ekip ile başarıya endeksli planlı çalışma ile geleceğimizin teminatı gençlerin emin ellerde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Aday öğretmenler Toplandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavlara hazırlık Kış Kampı
Sınavlara hazırlık Kış Kampı
Çok özel toplantı
Çok özel toplantı
Belgelerini aldılar
Belgelerini aldılar
Eğitimciler, Velilerle buluştu
Eğitimciler, Velilerle buluştu
Atölye tamam
Atölye tamam
HER OKULU BiR KUTU
HER OKULU BiR KUTU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim