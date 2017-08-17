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8 bin öğrenci katıldı

Yozgat’ta Yaz Kuran Kursları’na katılan 8 bin öğrencinin kursu tamamlandı.

8 bin öğrenci katıldı

Yozgat’ta Yaz Kuran Kursları’na katılan 8 bin öğrencinin kursu tamamlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:05
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8 bin öğrenci katıldı

Yozgat Müftülüğü tarafından yaz tatili döneminde başlatılan kuran kurslarına yaklaşık 8 bin öğrenci katıldı.
Yozgat Müftülüğü tarafından 12 Haziran’da başlatılan Yaz  Kur’an Kursları sona erecek. 2016-2017 eğitim öğretimin tamamlanmasının ardından Yozgat İl Müftülüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Yaz Kur’an Kurslarına 8 bin civarında öğrenci katıldı.
Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, bu yıl Yaz Kur’an Kurslarına yoğun bir katılım sağlandığına dikkat çekerek 7 yaş ve üzerindeki 8 bir öğrencinin yaz süresince dini eğitim aldığını söyledi.
Eroğlu, yaz Kur’an Kurslarının, cami ve Kur’an Kurslarında düzenlendiğini belirterek,“İl genelinde açılan  Kuran Kurslarımıza yaklaşık 30 bin öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, hem dini bilgi hem de Kuran’ı Kerim okumasını öğrendi.  Yozgat il merkezinde 7 yaş ve üzerindeki 8 bin öğrenci kurslara katıldı. İl merkezindeki ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin çoğunluğu Kur’an Kurslarına dini eğitim aldılar” dedi.
Eroğlu, mevsimlik tarım işçilerin çocuklarının da faaliyetlerden faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde yaz Kur’an kursunun açıldığını ifade etti. 
Geleceğin teminatı olan çocukların, dini bütün, vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı, sağlıklı, üretken, çalışkan ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Müftü Yardımcısı Eroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığımız yaz Kur'an kurslarını bir fırsat olarak görmekte ve değerlendirmeye çalışmaktadır. Kurslarımızda çocukların hem dini hayatına hem de kişilik oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir” diye konuştu. 
 

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