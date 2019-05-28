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65 okula fuar desteği

YOZGAT İl milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat il genelinde 65 okulun TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında desteklenmeye hak kazandığını açıkladı.

65 okula fuar desteği

YOZGAT İl milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat il genelinde 65 okulun TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında desteklenmeye hak kazandığını açıkladı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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65 okula fuar desteği

Yazıcı, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının, 5-12’inci sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenci ve izleyiciler için eğlenerek, öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladığını söyledi. Yazıcı, ‘’Bilim Fuarları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasındaki işbirliği protokolü kapsamında gerçekleşmiş, 65 Okulumuz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisini açmaya hak kazanmıştır. Mucitlerin Yetiştiği Platform, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerimiz ortaya koyduğu projelerini sergilemenin yanı sıra kendini de keşfederek, farkına varamadığı mucit ruhun ortaya çıkmasını sağlamakta, özgüven kazanmakta, sunum yetenekleri gelişmekte ve eğlenerek, görerek, yaparak öğrenmeleriyle birlikte hayata projeci bakış açısıyla bakma alışkanlıkları kazanmaktadırlar’’ dedi.
Yazıcı, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına oldukça önem verdiklerini, destek olduklarını hatırlatarak, ‘’Başvuru yapan ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta proje yürütücülerimize, idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz’’ diye konuştu.
 

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