Yozgat İl Özel İdaresi ve Bağlı İşyerleri İle Bozok Jeotermal ve Yatırım AŞ'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1382569

1-İdarenin a) Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ b) Adresi : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sokak No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542121048 - 3542121257 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Yozgat İl Özel İdaresi ve Bağlı İşyerleri İle Bozok Jeotermal ve Yatırım AŞ'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : İş Güvenliği Uzmanı yıllık 2536 saat, İşyeri Hekimi yıllık 1191 saat, Diğer Sağlık Personeli yıllık 1508 saat. İş 6331 sayılı Kanun uyarınca asgari çalışma dakikaları üzerinden kısmi zamanlı gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat İl Özel İdaresi 1 ve 2 nolu hizmet binaları, Çalatlı Asfalt Plenti , İlçe Özel İdareler ve Yozgat İl Özel İdaresi sorumluluk ve faaliyet alanları ile Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş. sorumluluk ve faaliyet alanları. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.12.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100 Merkez / YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İhaleye teklif verecek isteklilerce; İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış “Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi”ni teklif kapsamında sunulan yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

- İhaleye teklif verecek istekliler: Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminin kurulduğu ilin, Yozgat iline sınırı olmaması halinde (Amasya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat illerinde kurulan OSGB’ler hariç) İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yozgat İlinde şube açtığına dair Bakanlıkça onaylı yetki belgesini teklif kapsamında sunulan yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektöre bedel içeren tek şözleşmeyle taahhüt kapsamında geçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Bozok Jeotermal Ve Yatırım A.Ş.