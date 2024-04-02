ESAS NO : 2022/558

KARAR NO : 2023/216

Davacı Türkiye Elektirik İletişim Anonim Şirketi tarafından 27/12/2022 tarihinde açılan dava sonucunda :

1)Dava konusu Yozgat İli, Merkez İlçesi, Çalatlı Köyü 138 ada 219 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Atilla Altun'un 12/01/2023 tarihli raporunda kırmızı gösterilen 966,83 m2lik kısmında davalı Türkiye Elektirik İletişim AŞ (TEİAŞ ) adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,

2-Dava konusu irtifak kamulaştırmasına konu alanın toplam bedelinin 14,037,00 TL olduğunun TESPİTİNE, tapudaki takdiyatların hükmedilen bedele yansıtılmasına” karar verilmekle, davalı (582***930 TC kimlik nolu) Sadullah AZMAZ’ın verilen karara ilişkin ilanın yayınlanmasından itibaren, 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği ; davacı vekilinin karara karşı istinaf kanun yoluna başvuruda bulunduğu, söz konusu başvuruya 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

