HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2018/563 Esas

KARAR NO : 2023/808

C.SAV.ESAS NO : 2018/1256

SANIK : MAHMUT KANDEMİR, CEMİL ve MEDİNE oğlu, 01/07/1985 KARAYAZI doğumlu, ERZURUM, KARAYAZI, ÇAYIRBEYLİ mah/köy, Cilt no: 15, Aile sıra no: 50, Sıra no: 46 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme,Satma vb.

SUÇ TARİHİ : 17/11/2017

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 245/2

VERİLEN CEZA MİKTARI : 2 YIL 4 AY 3 GÜN HAPİS, 40 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ

TUTUKLAYAN MAHKEME : Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2018/563

TEVKİF TARİHİ : 12.02.2019

KARAR TARİHİ : 13/09/2023

Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme,Satma vb. suçundan TCK 245/2 maddesi gereğince 2 yıl 4 ay 3 gün hapis ve 40 TL adli para cezası kararı verilen MAHMUT KANDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.11.2023