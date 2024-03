HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2020/366 Esas

KARAR NO : 2023/122

C.SAV.ESAS NO : 2020/548

SANIK : Ramazan KAYAŞ, Osman ve Zennuriye oğlu, 06/07/1981 doğumlu,

MÜŞTEKİ : Behiye ŞAHİNER, Ali ve Döndü kızı 13/09/1975 doğumlu

SUÇ : SAİR TEHDİT

SUÇ TARİHİ : 01/07/2019

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK 106/1-3.Cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

KARAR TARİHİ : 23/03/2023

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı müştekinin Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması mernis adresi olan Nürnberg/Almanya adresine Tebligat kanunu 25/A maddesi uyarınca gönderilen tebliğ mazbatasının da adreste kimsenin bulunmaması nedeniyle iade edilmiş olması ve tebliğe yarar başkaca adresi bulunamamış olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 258, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ilçemizde intişar eden yerel gazetede ve resmi ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE

Hüküm fıkrasının ilanen tebliğinden itibaren 15 gün sonra müştekiye tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren CMK'nun 273 maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurabileceği İLAN OLUNUR. 06.03.2024