Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Cihazı Kullanımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/468712

1-İdarenin a) Adı : ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542177133 - 3542171072 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kit Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analizörü Cihazı Kullanımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 55.000 Test

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyokimya Laboratuvarı ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak sipariş bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden peyder pey Biyokimya Laboratuvarı deposuna yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Başhekimlik Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Titubb/Üts kayıtlı belgeler İdari Şartname 7.5.4 -İstekliler T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sisteminden Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi Kodunu Gösterir Belge ve Kitlere ait kayıt belgeleri Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi Teknikşartname maddelerinin tamamının karşıladığının beyanı Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Yetki Belgesi Distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen belge Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde TİTUBB İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı ve/veya kullanımı yapılacak olan Tıbbi Cihazların, ve kitlerin TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Firmalar onaylanmış ürün numarasını (barkod) birim fiyat teklif cetvelinde verebilirler Tüm ortakların sunması gerekmektedir. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Türkçe kullanım kılavuzu İstekliler cihaz ve malzemelerin kolay kullanımını, kullanıcının yapacağı günlük, haftalık veya aylık bakımları ve kalibrasyonları anlatan, basit arızalarda takip edeceği müdahale düzeneğini gösteren birer adet Türkçe kullanım kılavuzu vermelidir Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Yaş taahhütnamesi Tıbbi cihazların yaşları sözleşme süresi sonu itibariyle 15 (onbeş )yaşını geçmeyecektir.Bu cihazların yaşları imalat tarihi ve seri numaraları ile belgelendirilecektir. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.