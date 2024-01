Sorgun Belediyesine ait Agahefendi Mahallesi, 233 ada, 82 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde boş bulunan 1.000 m²lik arsa taşınmaza, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince 15 (onbeş) yıl süreyle sınırlı ayni hak tahsisi ile yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, yap-işlet-devret modeliyle bina yapılması, 8 adet işyerinin kiralanması, Sorgun Belediyesi mücavir alan içerisinde ambalaj atıklarının toplanması işi 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Adres Muhammen Bedeli (1 yıllık) %3 Geçici Teminat Tutarı İhale Tarih ve Saati Süresi Agahefendi Mahallesi, 233 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kuzeyindeki alan 40.000,00 TL +KDV 18.000,00 TL 30/01/2024 14:00 15-yıl Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama yeri 9.900,00 TL +KDV 900,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl Bahçelievler Mah. Terminal iş merkezi bodrum katta yer alan spor salonu 6.650,00 TL +KDV 600,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl Yeni Mahalle 400.Cadde No:9 numarada bulunan 106 ada 12 parselde sayılı taşınmaz üzerinde kurulu mezbahane 100.000,00 TL +KDV 9.000,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl Bahçelievler Mah. Terminal iş merkezi 5/104 numarada yer alan işyeri 5.000,00 TL +KDV 450,00 TL 30/01/2024 14:00 3-yıl Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarının kuzeyindeki lokanta 20.000,00 TL +KDV 1.800,00 TL 30/01/2024 14:00 3-yıl Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarı içerisinde bulunan çay ocağı 2.000,00 TL +KDV 180,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl Bedirbaba Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı içerisindeki Halı Saha 30.000,00 TL +KDV 2.700,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl Agahefendi Mah. 993 ada 9 parselin doğusunda 534 ada 1 ve 10 parselin batısında bulunan otopark 100.000,00 TL +KDV 9.000,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi 5.000,00 TL +KDV

(aylık) 5400,00 TL 30/01/2024

14:00 3-yıl

2. Kiralama ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 250,00TL,bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3.Kiralama ihalesi 30/01/2024 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4. İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde;

- Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde;

- Ticaret sicil gazetesi

- İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) Yeni Mah. 400 Cad. No:9 106 ada 12 parselde bulunan Belediye Mezbahasının kiralanma ihalesine katılacak olanlar iş deneyim olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birini sunmaları gerekmektedir.

a) Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı kesimhane veya mezbaha ruhsatı

b) Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sisteminde (HBS) kaydı olduğuna dair işletme belgesi

c) Et ve et ürünleri satışı yaptığına dair belge (Vergi levhaları)

d) İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Özel Sektörde gerçekleştirdiğine dair (Sözleşme )

f) Mezbahaneye ait kiralama şartnamesinde belirtildiği şekilde istekliler bünyesinde

1-adet Veteriner Hekim,1-adet Gida Mühendisi ve En az 8 adet işçi çalıştıracağına dair taahhütname

5. 2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı