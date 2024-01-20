İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi

5.000,00 TL +KDV

(aylık)

5400,00 TL

30/01/2024

14:00