1- Fatih ( Dere ) Mahallesi 126 ada 50 parsel üzerindeki eski mezbahane binası, Şehit Asteğmen Tahir Eliaçık Caddesi 106 ada 5 parsel üzerinde bulunan Belediye Sosyal Konutlarından B blok 1 nolu konut ile Fatih (Dere) Mahallesi 105 ada 23 parsel üzerinde bulunan işhanındaki Belediyeye bodrum kat 03.06.2024 tarihinde Saat 14:00’ den itibaren Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiralanacak olan eski Mezbahane (Kesimhane) binası

Aylık kira bedeli : 2.000,00 TL

Geçici teminatı : 500,00 TL

Sosyal konutlardan B blok 1 nolu konut

Aylık kira bedeli : 700,00 TL.

Geçici teminatları : 250,00 TL

İşhanı bodrum kat

Aylık kira bedeli : 1.250,00 TL

Geçici teminatı : 500,00 TL

3- Teminatların ihaleden önce Belediyemize yatırılması gerekmektedir.

4- İhaleye girecek olan isteklilerin, Belediye Birimlerinden borcu yoktur belgesi alacaklardır.

5- Her türlü vergi, resim harç ve diğer resmi giderler alıcılara aittir.

6- Diğer hususlar şartnamede belirtilmiş olup, Belediyemizden temin edilebilir.

7- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Anlaşmazlık çözümünde Çayıralan mahkemeleri yetkilidir. 16.05.2024

Ahmet KAYGISIZ

Belediye Başkan