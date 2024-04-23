DİKİŞ MAKİNASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/517011

1-İdarenin a) Adı : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Türkiye Seker Fabrikaları A.S.-Yozgat Seker Fabrikası Sorgun-Sivas Karayolu 5.Km. 66701 SORGUN/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3544411010 - 3544411018 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DİKİŞ MAKİNASI ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (İki) Adet Çuval Ağzı Kapatma Amaçlı Dikiş Makinası, 1 (Bir) Takım Dikiş Makinası Motoru, Panosu ve Sütunu, 1 (Bir) Adet Kıvırma Aparatı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Şeker Fabrikası ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemelerin, İdaremize sevki ve İdaremize teslim edilmesi; sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 75 (yetmiş) takvim günü içinde tamamlanacaktır. Bu süreye, gümrükte ve/veya nakliyede geçen süre dahildir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.04.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Yetkili Satıcı Belgesi Aday veya isteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. İmalatçı Belgesi Adayın veya isteklinin alım kaonus malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi, Tüm ortakların sunması gerekmektedir. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Referans Listesi İstekliler, aynı kapasitedeki dikiş makinesi ve diğer ekipmanlara ait referans listesini, teklifleri ile birlikte İdaremize sunacaklardır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Katalog, Broşür vb. Tanıtıcı Dokümanlar İstekliler, teklif ettikleri sistemin katalog, broşür vb. tanıtıcı dokümanlarını, teklif ile birlikte İdaremize sunacaklardır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.