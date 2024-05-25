1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Çekerek Hükümet Konağı(Kaymakamlık Binası) 3. Katında Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, talep edilmesi halinde satış bedelinin ¼ ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Çekerek Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.

9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden de görülebilir. TEL: (354) 3468 13 01

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İli: Yozgat İlçesi: Çekerek

Sıra

No Köyü/

Mahallesi Mevki Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Hazine

Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bağlarbaşı Mahallesi Nefsanın Dere 557 8 Arsa 349,65 m² Tam İmarlı Boş 420.000,00 TL 126.000,00 TL 06.06.2024 11:00 2 Bağlarbaşı

Mahallesi Nefsenın Dere 557 4 Bahçeli Kargir Ev ve Ahşap Tandır ve Arsası 1.079,23 m² 475,89/

1.079,23 İmarlı İşgalli 575.000,00 TL 172.500,00 TL 06.06.2024 11:15 3 Acecihüyük Köyü Eşekboğan 192 150 Tarla 21.200,00 m² Tam İmarsız İşgalli 530.000,00 TL 159.000,00 TL 06.06.2024 11:30 4 Karahacılı

Köyü Harmancık 203 16 Tarla 3.441,14 m² Tam İmarsız İşgalli 87.000,00 TL 26.100,00 TL 06.06.2024 11:45 5 Karahacılı Köyü Harmancık 203 14 Tarla 7.504,02 m² Tam İmarsız İşgalli 188.000,00 TL 56.400,00 TL 06.06.2024 12:00

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