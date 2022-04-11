Osmanpaşa Cami

Osmanpaşa Camii, Yozgat Merkez İlçeye bağlı Osmanpaşa Kasabası'nda bulunur.

Kasaba merkezinin orta yerinde geniş bir bahçe ortasında mütevazi minaresi ile kırma çatılı cami kasabanın her tarafından görülmektedir. Dikdörtgen plânlı ve yüksek çatılı bir cami olup harîm güneyde iki ve doğuda üç dikdörtgen pencere ile aydınlanmaktadır. Yapı düz tavanlı ve son derece sadedir. Harîmin kuzeyinde içerden ahşap direkler üzerinde uzanan ve ahşap merdivenlerle yine içerden çıkılan mahvil vardır. Harîmin kuzey doğu köşesinden iki kanatlı bir kapıyla camiye girilir.

Ayrıca harîmin batı duvarının orta yerinde bitişikteki Emirci Sultan türbesine geçilen kapı vardır. Burası normal kapı olmaktan ziyade bir metre kalınlığındaki yekpare bir taşın içi oyularak açılmış bir geçittir. Binanın doğu kısmında beş ağaç sütuna dayalı ve güneyden kuzeye doğru uzanan bir sundurma kısmı bulunmakta olup doğu pencereler bu sundurmaya bakmaktadır. Giriş kapısının sol üst köşesinde iki pencere arasında iki tane, bir tane de diğer pencere arasında olmak üzere toplam üç tane kitâbe vardır.

Binanın asıl yapısı moloz taş iken daha sonraki onanırımlarla dış yüzey tamamen kesme taşla kaplanmıştır. Kitabeler cami duvarına rastgele yerleştirilmiştir. Hatta cami duvarının güney batı köşesinde saçak altında bir yere bir mezar taşı da yanlışlıkla ve ters olarak duvar taşı diye konulmuştur. Cami duvarındaki kitabelerden birisi cami kitabesi olup, anlaşılana göre, bu cami Hacı Muhammed adında bir zâtın emir ve himmetiyle Hüseyin adında bir usta (sanatkâr) tarafından H.715/M. 1315 yılı Ramazan ayı sonunda yapılmıştır.

İkinci kitabe zaviye kitabesi olup H. 993 tarihlidir.

Duvardaki üçüncü kitabe ise cami ve zaviye avlusunda bulunan akarsu çeşmesinin kitabesidir.