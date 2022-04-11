NAMAZI TERKETMEK BÜYÜK GÜNAHTIR

Evveli rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının ortasındayız, yani mağfiret yani bağışlanma günlerindeyiz.

Yaşadığımız pandemi günlerinde bazı şeylerin kıymetini daha iyi anladık. Teravih namazlarını camide kılamadık hatta cuma namazını kılamadığımız günler oldu maalesef. Elhamdülillah o günler geride kaldı. Bu ramazanda o burukluğu yaşamıyoruz. Gündüzleri oruç tutarak geceleri teravih namazı kılarak onbir ayın sultanı ramazanı ihya etmeye çalışıyoruz.

Şöyle birde maziye baktığımızda özellikle ramazan ayında camilerimizin cemaatle dolduğunu bazı kardeşlerimizin ramazan ile başlattığı beş vakit namazı devam ettirdiğini hatırlarız. O namaz ki Allah Rasulünün ifadesiyle ‘’cennetin anahtarı’’ dır. (Tirmizi, Taharet 1)

İslam alimleri büyük günahları sayarken dinimizin yasakladığı içki, kumar,faiz gibi şeyler yanında, farz kılınan beş vakit namazı ve cuma namazını terk etmeyi, zekat vermemeyi ve de özürsüz orucu terk etmeyi de saymışlardır.

Buna göre konumuzun başlığı olan namazı terk etmek büyük günahlardandır. Bir Mümin için bırakın namazı teretmeyi düşünmek özürsüz kazaya bırakmak bile doğru değildir. Hatta Ramazanı Şerif ayını vesile kılarak özellikle sahura kalktığımızda nafile namaz olarak teheccüd namazlarına kendimizi alıştırmalıyız. Bir Kudsi hadiste Allah Rasulü Cenabı hakkın şöyle buyurduğunu bildirir; .. ‘ Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan birşeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim ...’’ (Buhari. Rikak, 38) Bu kudsi hadisten fazr ibadetlerin yanında nafile ibadetlerin de ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. İbadetlerin vaktinde yapılması da ayrıca önem arz eder.

Nitekim bir adam Allah Resulüne “Amellerin/ibadetlerin en faziletlisi hangisidir? Diye sordu. Efendimiz (sav.); Vaktinde kılınan namazdır” buyurdu. (Buhari Tevhid 48)

Kitabımız Kur’an-ı Kerim Bakara Süresinde “Namaz kılıp zekat verenlere ahirette korku ve üzüntü olmayacağını” müjdelerken( Bakara 277), Müddessir Süresinde, cennetliklerle günahkarlar arasında geçen konuşmayı tasvir eder. “Cennetlikler günahkarlara sorarlar: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle derler: Biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmuyorduk, günaha-batıla dalanlarla bizde dalıyorduk” (Müddessir 42-45)

“Cennet kapılarının açıldığı cehennem kapılarının kapandığı bu mübarek ramazan ayı” (Nesai, Sıyam 5) hayatımızda dönüm noktası olmalı. Eğer namazlarımızdan bir eksiklik varsa, onları geciktirmeden kaza edip tamamlayalım. Buna ilaveten Ramazan dolayısıyla hayatımıza kattığımız güzellikleri, Ramazandan sonra da devam ettirme gayreti ve çabası içerisinde olalım.

Kur’anın nazil olmaya başladığı bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini ihya edip arınmış olarak Bayram Sabahına kavuşalım inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle sağlık ve afiyet içerisinde nice ramazanlara kavuşma dilek ve temennisiyle Allah’a emanet olun

H. Mehmet TAŞCI

Uzman İl Vaizi