Haftalık Ay Yorumu

Sezgilerimiz ve hassasiyetimiz güçlü olacak. Hayal dünyamız geniş, ilişkilerimiz daha ılımlı ve uyumlu ilerleyecektir. Somut konulardan ziyade, soyut konularla ilgileneceğimiz ve içe döneceğimiz birkaç gün geçireceğiz. Balık burcu değişken nitelikte bir burçtur. Dolayısıyla duygularımız çok sık değişebilir. Bu süreçte alınganlık, aşırı duygusallık olabilir, ilişkilerimizde sınır koymada zorlanabiliriz. Dış etmenler ve kontrol dışı gelişmelere daha açık olacağız. İlişkilerimizi idealize etme ve başkaları için kurban psikolojisi eğiliminde olabiliriz.

Salı günü para ve sevgi ilişkilerini anlatan Venüs ve Kuzey Ay Düğümü arasında 60 derecelik bir destek açısı oluşacak. Para ve sevgi ilişkilerinde karşımıza olumlu fırsatlar çıkabilir. Bu konularda sorunlar varsa engelleri daha kolay aşabiliriz. Herhangi bir ilişkiniz varsa kadersel kararlar söz konusu olacaktır.

Çarşamba günü iletişim gezegeni Merkür, Jüpiter ile 60 derecelik güzel bir görünüm oluşturacak.

Zihnimizin kuvvetleneceği,öğrenmek ve öğretmek için güzel bir süreç olacak. Eğitim, akademik çalışmalar veya yabancı dil öğrenme gibi konular açısından son derece verimli zamanlar olacak.

Uzun süredir düşündüğünüz anlaşma, sözleşme, imza gibi konular varsa harekete geçmenin tam zamanı. Önemli konuşmalar ve görüşmeleri bu zamanda yapmak olumlu olacaktır.

Gün içinde Ay pek rahat edemediği Koç burcuna geçecek. Zodyak kuşağı Koç burcuyla başlar.

Dolayısıyla içgüdüsel olarak yeni bir şeyler başlatma enerjisinde olacağız. Duygusal konularda hızlı ve aceleci kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Duygular kıpır kıpır, sürekli aksiyon halinde olacağımız bir kaç gün olacak. Duygusal olarak enerjik olabilir, dürtülerimizle hareket edebiliriz.

Duygusal huzursuzluk ve ani duygu patlamaları yaşayabiliriz. Cumartesiye kadar gerginlik ve tartışmalardan uzak durmalıyız.

Akşamüstü sevgi ve parasal konuları anlatan Venüs, hayallerimizi anlatan Neptün ile kavuşumda olacak. Bu açının etkisiyle hem para, hemde aşk ilişkileri hayallerimize göre ilerleyebilir. Yeni bir ilişki gündeme gelebilir, herhangi bir ilişkiniz varsa romantizm artabilir. İlham gerektiren işler, sanatsal konular açısından verimli bir süreç olacak.

Perşembe günü Merkür, Plüton ile 120 derecelik güzel bir açı oluşturacak. Zihinsel açıdan kendimizi güçlü hissedebiliriz. Konsantrasyon ve odaklanma yeteneğimiz üst düzeyde olacak.

Derin araştırmalar ve incelemeler bu dönem yapılabilir. İkna yeteneğimiz çok yüksek olacak.

Güçlü konuşmalar ve tavsiyeler için verimli zamanlar olacak.