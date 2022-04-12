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Emirci Sultan Türbesi

12 Nisan 2022 Salı 00:12
Emirci Sultan Türbesi

Zaviye, asıl adı Serafeddin İsmail B. Muhammed olan ve I. Alaaddin Keykubad ve II. Gyaseddin Keyhüsrevin sultanlıkları döneminde yasamış, Yesevi tarikatına mensup Türkmen olan Emirce Sultan (ö. 1240) tarafından yaptırılmıştır. Bu zaviye bugün Osmanpasa Köyü’nde bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklarda onun Veysel Karani evladından olduğu da belitilmektedir. Osman Pasa adı 1392 yılında zaviyenin mütevelliliğini yapan ve Emirce Sultan’ın amcaoğlu olan Osman Paşa’dan gelmektedir. Emirce adı emre ve ece kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup, kardeş ve asık anlamlarına gelmektedir. Ece adı ayıca XIII-XV. Yüzyıllarda dervişlerce kullanılan bir lakaptır. Osman Pasa ya da Osman Efendi daha küçük yaslarda çeşitli kerametler göstermeye başlamıştı. Bir gün Ahmet Yesevi'nin dergahına Çinli tüccarlar gelip ülkelerinde emsali görülmemiş bir ejderha türediğini ve insanları öldürdüğünü söyleyerek, kendilerine yardım etmesini istemiştir. Şeyh de Osman efendiyi kendi isteği ile Çin’e gönderir. Ejderhayı öldürüp geri dönen Osman efendi bir tahta kılıç ile onu nasıl öldürdüğünü anlatır. Bu olay üzerine şeyhi ona Emir-i Çin unvanını vermiştir.
Evliya Çelebi seyahatnamesinde Osman Paşa'nın Yesevi tarikatına mensup olduğunu doğrulamakta onun ‘Çin diyarında bir tahta Kılıç ile bir ejder-i heftsei katletmegle Emir-i Çin Osman diye halk tarafından namlandırıldığını’ yazmakta ve Esseyh Çin Osman hazretlerinin Hüsynova Kazasının Kürkçükıran Karyesi’nin Osman Paşa tekyesinde medfun olduğunu belirtmektedir. Emir-i Çin adı zamanla Emirci’ye dönüşmüştür. Ahmet Yesevinin ölümüyle Osman Efendi oradan kalkarak Horasan üzerinde Anbadolu’ya gelir, Sivas Beylerbeyi buna çok sevindiğini belirterek onun öğrencisi olmak ister ve kendisine de bölgede bir çok dirlik temin eder. Osman Paşa’nın Bozok’ta gelip yerleştiği ve Evliya çelebinin Kürkçükıran dediği Keçikıran köyünün adı ondan böyle Osman Pasa olarak degisir. Osman Pasa Evliya Çelebi’nin de dediği gibi kendi adıyla yaptırılan türbeye defnedilmiştir. Türbenin yanına bir de zaviye inşa edilmiştir. Türbenin ne zaman yapıldığı bilinmektedir, ancak zaviyenin 1204’ te kurulduğu bilinmektedir.

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