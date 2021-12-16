ZARARLI UYARISI

Yozgat’ın Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut, köyde ekinlerinde ‘zabrus’ yada ‘ekin kurdu’ diye tabir edilen böceklerin görüldüğünü, ekinlere zarar vermekte olduğunu duyurdu. Karabulut, ‘’Konuyla ilgili Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzü bilgilendirdim. Tarım Müdürlüğümüzden mühendisler köyümüze gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Acilen ilaçlama yapılmasını öneriydi’’ dedi. Bu arada diğer ekili alanlarda da çiftçilerin ekinlerini kontrol etmeleri, olumsuz bir durumda ilgili tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları istendi.