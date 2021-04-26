ZAHMETSİZ TARIM YAYGINLAŞIYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 2014 yılında uygulamaya konulan ‘Toprak işlemesiz tarım’ projesi kapsamında gerçekleştirilen deneme ekimlerinden olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat Merkeze bağlı Kuyumcu Köyünde toprak işlenmeden yapılan buğday ekiminin, toprak işlenerek yapılan ekim yapılan alanlardan daha iyi durumda olduğunu söyledi. Özkaya, ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ uygulaması ile hasat sonrasında toprağın herhangi bir işleme aleti ile sürülmeden ekimin yapıldığını, böylece ekilen alandan aynı verim alınırken, çiftçiye işgücü, zaman ve en önemlisi yakıt tasarrufu sağlandığını bildirdi. Toprak yüzeyinde kalan bitki artıklarına bağlı olarak erozyonun yüzde 30 azaldığını da kaydeden Özkaya, topraktaki organik maddenin yükseldiğini, böylece çevre ve toprağın korunduğunu anlattı. Özkaya, önder çiftçimiz Haydar Demircan, toplamda 700 dekar arazini ekip biçiyor. Çiftçimiz toprak işlemesiz tarımı, ilk defa 2017 üretim sezonunda 40 dekar arazisinde denedi. Bu ekimde, toprak işlemeli ekilen tarlalardan daha fazla ürün alınca sonraki yıl toprak işlemesiz ekimi 150 dekara çıkardı. Şimdi ise 350 dekar arazisini toprak işlemesiz olarak ekmektedir. Çiftçimiz şu an 150 dekarlık taşlık olan arazisi dışındaki tüm arazisini toprak işlemesiz olarak ekip biçmektedir’’ dedi.Tarım Müdürü Özkaya, köyde toprak işlemeli olarak ekilen diğer tarlalarla aynı verimin toprak işlemesiz yapılan alandan da alındığını, bazı arazilerden ise daha fazla verim almakta olduğuna vurgu yaptı. Daha az masrafla üretim yapılıp, toprağın ve çevrenin korunduğunun altını çizen Özkaya, ‘’Tüm çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı tavsiye ediyoruz. Görmek isteyen çiftçilerimize bu arazileri gezdirebiliriz. Çiftçimizle görüşmesini sağlayabiliriz’’ ifadelerini kullandı. Tarım alanında 2017 yılında başladığı toprak işlemsiz tarım uygulamasından memnun kaldığını dile getiren önder çiftçi Haydar Demircan da, ‘’2017 yılından bugüne kadar toprak işlemesiz ekim sistemini artırarak 150 dekarlık taşlık olan arazim dışındaki tüm arazime uygulamaya başladım. 4 yıldır traktörümün çalışma saati 3 bin saatler civarında, 4 bin saati geçmedi. Yani ektiğim bu kadar araziye rağmen 2017 yılından bugüne kadar traktörümün çalışma saati bin saati bile bulmadı. Bunun sebebi ise tarımda en çok zaman ve işgücü harcamaya sebep olan toprak işlemesini yapmamamızdır. Bu bize işgücü, yakıt, zaman ve traktör amortismanı yönüyle çok önemli katkılar sağlıyor. Üstelik toprak işlenerek ekilen köydeki diğer arazilerle aynı verimi alıyorum’’ şeklinde konuştu. •Haber Merkezi•