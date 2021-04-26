Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1345
ALTIN
481.255
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6845
EURO
10.0324

ZAHMETSİZ TARIM YAYGINLAŞIYOR

Tarım topraklarının korunması, anız yangınlarının önlenmesi, su, yakıt ve zamandan tasarruf edilerek, daha bol ürünlerin alınabilmesi amacıyla uygulamaya konulan ‘Toprak İşlememiz Tarım’ ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:47
ZAHMETSİZ TARIM YAYGINLAŞIYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 2014 yılında uygulamaya konulan ‘Toprak işlemesiz tarım’ projesi kapsamında gerçekleştirilen deneme ekimlerinden olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat Merkeze bağlı Kuyumcu Köyünde toprak işlenmeden yapılan buğday ekiminin, toprak işlenerek yapılan ekim yapılan alanlardan daha iyi durumda olduğunu söyledi. Özkaya, ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ uygulaması ile hasat sonrasında toprağın herhangi bir işleme aleti ile sürülmeden ekimin yapıldığını, böylece ekilen alandan aynı verim alınırken, çiftçiye işgücü, zaman ve en önemlisi yakıt tasarrufu sağlandığını bildirdi. Toprak yüzeyinde kalan bitki artıklarına bağlı olarak erozyonun yüzde 30 azaldığını da kaydeden Özkaya, topraktaki organik maddenin yükseldiğini, böylece çevre ve toprağın korunduğunu anlattı. Özkaya, önder çiftçimiz Haydar Demircan, toplamda 700 dekar arazini ekip biçiyor. Çiftçimiz toprak işlemesiz tarımı, ilk defa 2017 üretim sezonunda 40 dekar arazisinde denedi. Bu ekimde, toprak işlemeli ekilen tarlalardan daha fazla ürün alınca sonraki yıl toprak işlemesiz ekimi 150 dekara çıkardı. Şimdi ise 350 dekar arazisini toprak işlemesiz olarak ekmektedir. Çiftçimiz şu an 150 dekarlık taşlık olan arazisi dışındaki tüm arazisini toprak işlemesiz olarak ekip biçmektedir’’ dedi.Tarım Müdürü Özkaya, köyde toprak işlemeli olarak ekilen diğer tarlalarla aynı verimin toprak işlemesiz yapılan alandan da alındığını, bazı arazilerden ise daha fazla verim almakta olduğuna vurgu yaptı. Daha az masrafla üretim yapılıp, toprağın ve çevrenin korunduğunun altını çizen Özkaya, ‘’Tüm çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı tavsiye ediyoruz. Görmek isteyen çiftçilerimize bu arazileri gezdirebiliriz. Çiftçimizle görüşmesini sağlayabiliriz’’ ifadelerini kullandı. Tarım alanında 2017 yılında başladığı toprak işlemsiz tarım uygulamasından memnun kaldığını dile getiren önder çiftçi Haydar Demircan da, ‘’2017 yılından bugüne kadar toprak işlemesiz ekim sistemini artırarak 150 dekarlık taşlık olan arazim dışındaki tüm arazime uygulamaya başladım. 4 yıldır traktörümün çalışma saati 3 bin saatler civarında, 4 bin saati geçmedi. Yani ektiğim bu kadar araziye rağmen 2017 yılından bugüne kadar traktörümün çalışma saati bin saati bile bulmadı. Bunun sebebi ise tarımda en çok zaman ve işgücü harcamaya sebep olan toprak işlemesini yapmamamızdır. Bu bize işgücü, yakıt, zaman ve traktör amortismanı yönüyle çok önemli katkılar sağlıyor. Üstelik toprak işlenerek ekilen köydeki diğer arazilerle aynı verimi alıyorum’’ şeklinde konuştu. •Haber Merkezi•

Son Güncelleme: 25.04.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
ZAHMETSİZ TARIM YAYGINLAŞIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meyve bahçeleri için zararlı uyarısı
Meyve bahçeleri için zararlı uyarısı
Kurak toprakları suya kavuşacak
Kurak toprakları suya kavuşacak
KENEVİRE MEVZUAT ENGELİ
KENEVİRE MEVZUAT ENGELİ
MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi
MERCiMEKTE ARTIŞ BEKLENTiSi
Çiftçiye böcek uyarısı
Çiftçiye böcek uyarısı
EKiLi ALANLARA TAKiP
EKiLi ALANLARA TAKiP
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim