YOZGAT MERKEZ ADAYI

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta tarım alanlarında çeşitliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şeker pancarı üretim alanlarında önceki yıllarda yapılan sözleşmeli patates üretiminin ardından, yerli tohumların kullanılmasının teşvik edilmesi çalışmaları devam ediyor. Yozgat çiftçisinin önemli gelir kaynaklarından olan şeker pancarının iki yılda bir aynı tarlaya ekilmesi sonucu nadasa bırakılan tarım alanlarına alternatif olarak patates ekiminin yapılmasına yönelik çalışmalara 2005 yılında başlanıldı, olumlu sonuçlar alındı. Yozgat’ta deneme amaçlı yapılan ekimlerden istenilen verimin alınmasıyla sonraki yıllarda şeker pancarı ekimi yapıldıktan sonra nadasa bırakılan tarım alanlarına patates ekilmesine yönelik 'Patates üretimini geliştirme projesini' devreye sokuldu. Yozgat il genelinde 7 bin 800 dekar alanda ekimi yapılan patates rekoltesinin 28 bin 100 ton olarak gerçekleştirildiğini hatırlatıldı, sonraki yıllarda da üretime devam edildi.

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Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat'ta geçen sene 6 bin 400 dekarlık bir alana patates ekimi yapıldığını, bu yıl ise bu sayıyı 10 bin dekara çıkarmak istediklerini söyledi. Özkaya, Yozgat'ta özellikle yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması ile ilgili son 3 yıldır deneme ekimlerinin yapıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Bilindiği üzere İlimiz, coğrafi olarak ülkemizin tam ortasında yer almaktadır. Buda üretilen ürünlerin ülkenin her yerine nakliyesinde avantaj oluşturmaktadır. Patates konusunda ülkemizde en fazla üretim, depolama ve pazarlanması yapılan Niğde ve Nevşehir yöresine çok yakın bir yerdedir. İlimiz Ülkemizin ve Orta Anadolu’nun patates üretim merkezi olabilir’’ ifadelerini kullandı. Bu yıl Boğazlıyan ilçesinde bin 500 dekar alana yerli ve milli patates deneme ekimi yapıldı. Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, son 4 yıldır ilçede patates ekiminin yaygınlaşmaya başladığını, geçen yıl 6 bin dönüm üzerinde patates ekimi yapılırken bu yıl 10 bin dönüm üzerinde patates ekiminin yapılmasını beklediklerini bildirdi. Demiroğlu, ‘’Geçen yıl tarım il müdürlüğümüzün yerli ve milli tohumlarımızın deneme ekimini yaptığını gördük, ürünlerin verim ve kalitesi hoşumuza gitti. Biz de bunu Boğazlıyan'da denemek istedik. Diğer Avrupa'dan gelen tohumlara nazaran yerli ve milli tohumları görmek istedik. Başarılı olmak durumunda neden Avrupa'nın tohumunu ekelim dedik ve ilk deneme ekimlerine başladık. İnşallah 4 ay sonra hasatta da iyi neticeler alırız’’ diye konuştu. •Seyfi Çelikkaya•