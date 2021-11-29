YERLi SEViNDiRDi

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilip, ‘Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın’ sloganıyla deneme ekimleri yapılan patates çeşitleri verimi ve kalitesi ile yüz güldürdü. TAGEM 30. yılı etkinlikleri kapsamında demonstrasyon dikimi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde de yapılan. Boğazlıyan ilçesinde dikimi yapılan ‘Fatih – Onaran 2015– Nahita – Ünlenen – Nam – Çağlı –Leventbey – Muratbey – Niğşah ve Saruhan' çeşidi patatesin hem verim bakımından hem de kalitesi yönüyle iyi olduğu aktarıldı. Hazırlanan raporda, yerli ve milli çeşitlerimizin performansları bir kez daha tescillendiği aktarıldı. Geliştirilen çeşitlerin bölgede yaygın olarak dikimi yapılan ithal çeşitlerden daha yüksek verim sağladığına vurgu yapan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ‘’Enstitümüzün geliştirmiş olduğu ve patatesin şahı diye adlandırılan Niğşah çeşidimizden dekardan 8 kilo 400 gramlık rekor bir verim elde edildi. Enstitü olarak üretmeye ve değer katmaya devam ediyoruz’’ dedi. Pırlak, enstitünün kalite laboratuvarında geliştirilen yerli ve milli patates çeşitleri ile çeşit tescil ve adaptasyon çalışmalarında yer alan çeşitlerinin yemeklik veya sanayilik tüketime uygunluğun belirlenmesi için kuru madde oranı, nişasta oranı, özgül ağırlığı, yapı, renk, koku, tat, dağılma gibi kalite analizlerinin de yapıldığını bildirdi. Pırlak, ‘’Üreticilerimizin ve tüketicilerimizin göz ve damak zevklerine hitap eden, kaliteli, en verimli, hastalıklara dayanıklı, sanayilik- yemeklik ve renkli çeşitler için var gücümüzle çalışıyoruz’’ diye konuştu. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bu yıl 7 çeşit patates ekimi yapılıp, hasadı da gerçekleştirildi. Niğde Patates Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ‘’2005 yılında patates ıslah çalışmalarına başladık. Ülkemizde patates üretiminde yabancı çeşitler kullanılmaktaydı. Ancak Enstitümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar 10 patates çeşidi tescil edildi. İl Müdürlüklerimiz ve çiftçilerimizle yapılan deneme ekimlerinde bu yerli çeşitlerimizden çok güzel sonuçlar aldık. Çiftçilerimiz tarafından verim ve kalite yönüyle benimsemişlerdir’’ ifadelerini kullandı. Yozgat’ın patates üretiminde yaklaşık 50 bin ton üretimle ülke çapında 20’inci sırada bulunduğuna da dikkat çekildi.