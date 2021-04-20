Yağışlar tarımı olumlu etkiledi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) teknik personeli tarafından sahadan birebir gözlem, meterolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı ‘Fenolojik Değerlendirme – Hububatta ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi’ Mart 2021 değerlendirmesi yayımlandı. Yozgat’ı da kapsayan değerlendirmelerde, Mart ayı içerisinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde, çoğunlukla kar şeklinde düşmesi neticesinde arazide yazlık ekiliş için uygun şartların oluşmadığı, Nisan ayı içerisinde toprağın tava gelmesi ile birlikte ekilişlere başlanacağı öngörüldü. Daha önce yağış yetersizliğinden ve sarı kıvrım görülen kıraç arazilerde yaşanan çıkış kayıpları Mart ayında alınan yağışlarla birlikte kardeş sayısının artması neticesinde büyük oranda telafi olduğuna dikkat çekildi. İç Anadolu Bölgesi’nde bitki boyunun kuru arazilerde 5-15 santim, sulu arazilerde ise 10-25 santim aralığında olduğu, bitkilerin, kuru arazilerde kardeşlenme evresinde, sulu arazilerde yer yer kardeşlenme evresini tamamlama aşamasında bulunduğu bildirildi. Yozgat çevresinde bitki boyunun 7-12 santim, kardeşlenme sayısının da 4-5 adet olduğu açıklandı.